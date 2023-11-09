Еще 15 банков подали заявки на участие в пилотном проекте цифрового рубля

"Я должна сказать, что мы планируем расширить количество участников, перечень юрлиц - участников пилота в банках и, в том числе, сотрудников ЦБ уже в первом квартале 2024 года. Но помимо этого, у нас есть вторая волна - 15 банков также подали заявки на участие во второй волне пилота. Формируется сейчас уже третья группа пилота", - сказала она.