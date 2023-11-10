Эксперт: российский алкоголь вытеснит дорожающую продукцию из Франции, Италии и Испании

Алкоголь из России и дружественных стран вытеснит продукцию из Франции, Италии и Испании из-за кратного роста цен на нее. Такое мнение ТАСС высказал в кулуарах Второго Российского винодельческого форума исполнительный директор поставщика вин и крепкого алкоголя в РФ Luding Group Эрнест Хачатурян.

"Привычный ценовой диапазон для стран - лидеров импорта (Испания, Италия, Франция) - 480-590 рублей может увеличиться до 700 рублей и выше за бутылку. Данный ценовой сегмент станет менее доступным, а это значит, что его вытеснит продукция из дружественных России стран и России", - рассказал он.

Хачатурян также отметил, что в настоящее время основной объем продаж вин из России и постсоветского пространства сосредоточен в сегменте эконом от 250-400 рублей за бутылку. Импорт в основном работает в сегменте "мейнстрим" - 400-600 рублей, добавил он.

При этом Хачатурян указал, что до конца года в России не ожидается значительного повышения цен на алкоголь.