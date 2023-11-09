В России захотели ввести ограничения на ввоз ряда товаров

Правительство может ввести ограничения на ввоз некоторых непродовольственных товаров в Россию по аналогии с частичными ограничениями для импорта продовольственных товаров. Об этом заявил замглавы Минпромторга страны Виктор Евтухов, передает ТАСС.

Речь идет, в частности, о товарах бытовой химии и продукции легкой промышленности, которые производятся в России. Представитель ведомства объяснил необходимость ограничений тем, что деньги, направляемые на импорт непродовольственных товаров, должны оставаться в стране.

«По непродовольственным товарам, где 28 миллиардов [рублей] оборот, 20 миллиардов [рублей] — это импортная продукция», — сообщил он.

Замминистра также подчеркнул, что ранее в стране были введены повышенные пошлины на импорт вина из недружественных стран. Кроме того, власти хотят ввести новые повышенные ставки акцизов.