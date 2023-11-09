В Минпромторге рассказали, подорожает ли вино к Новому году

Минпромторг не получал прогнозов о возможном росте цен на вино к Новому году, сообщил на Российском винодельческом форуме замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. По его словам, торговые сети еженедельно передают информацию о предложениях от поставщиков продовольственных товаров, что позволяет оперативно реагировать на ситуацию.

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Мы таких прогнозов [повышения цен на вино к концу года] не видим, — сказал Евтухов.

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Замглавы Минпромторга рассказал, что Госдума рассматривает законопроект о предоставлении российскому вину определенной доли на полках магазинов. По его словам, депутаты предложили поправки, согласно которым действующие квоты на товары российского производства в торговых сетях предлагается распространить в том числе на такую позицию, как вина.

Мы считаем, что на сегодняшний день в рознице российское вино очень неплохо представлено. Не скажу, что блестяще, но неплохо. Если брать тихие вина, то 52% вина на полках российских торговых организаций — это российское вино из российского винограда, как того требует действующее законодательство, — кстати, очень вовремя принятое, в 2019 году, — закон «О виноградарстве и виноделии», — отметил замминистра.

Государство уделяет большое внимание развитию отрасли, указал Евтухов. В Минпромторге считают, что это важно в том числе для продвижения российского вина на торговых полках.

Если брать недорогое вино, объемы продаж выше 50%. Но категории есть разные, вина есть разные, и нам бы хотелось, чтобы наши производители чувствовали большую поддержку от государства не только в виде субсидий и льгот, которые предоставляет непосредственно Минсельхоз, но и от Минпромторга, который отвечает за торгую отрасль, — напомнил Евтухов.

Замглавы Минпромторга также оценил перспективы экспорта российского вина на мировые рынки. По его мнению, все зависит от качественных характеристик и цены, а также от поддержки.

Но это высококонкурентный рынок, очень много стран производят вино. Одно дело, — поддерживать внутри страны, заниматься протекционизмом, это абсолютно правильно делать. Другое дело, — завоевывать внешние рынки, где очень сильная конкуренция. Для этого придется приложить больше усилий. Но возможности и условия для производства вина из российского винограда у нас очень хорошие. Например, почвы для выращивания винограда в Крыму и Краснодарском крае считаются одними из самых лучших в мире, — подчеркнул он.