Эксперт указал на желание США "подвинуть" Россию с газового рынка

«Если бы Соединенные Штаты хотели ударить по Россия именно как по государству и лишить ее доходов бюджета, то никакого смысла вводить санкции против вот этих СПГ-проектов нет, потому что они никак на бюджет не влияют. Это исключительно коммерческие проекты конкретной частной компании, то есть там контрольные пакеты у НОВАТЭКа и иностранных инвесторов. <...> Поэтому они просто расчищают рынок сбыта для себя. Мы видим, что это последовательная работа и что власти США просто выступают инструментом для расчистки рынка для компаний, которые экспортируют американский СПГ», — добавил он.