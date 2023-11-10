В Европе заявили об огромном дефиците финансирования Украины

Дефицит финансирования Украины на 2024 год останется огромным, заявил исполнительный зампред Еврокомиссии Валдис Домбровскис. Его слова приводит «Интерфакс».

По его словам, до конца года Киев получит еще два транша, а проблемы могут начаться уже в начале нового года. Совет ЕС до сих не может принять проект финансирования так называемого украинского фонда из-за позиции Венгрии.

По словам Домбровскиса, если даже не удастся согласовать выделение средств, то Киев можно будет спонсировать, например, за счет замороженных российских активов.