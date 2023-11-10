Отток капитала из России вырос в два раза

Чистый отток капитала из России в третьем квартале 2023 года вырос до $18 млрд против $9 млрд во во втором квартале, пишет газета «Известия» со ссылкой на бюллетень НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе». Газета.Ru

В общей сложности за 9 месяцев года вывоз капитала из страны достигнет почти $50 млрд. Однако цифра в несколько раз меньше показателя за весь прошлый год, когда отток капитала составил рекордные $243 млрд, или 13,5 процента ВВП, оценивали эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Lenta.ru

Научный сотрудник Центра Россия-ОЭСР РАНХиГС Кирилл Черновол считает, что такие изменения объясняются ростом выплат иностранным инвесторам по обязательствам по вкладам в российские компании и судебным спорам. УралПолит.Ru