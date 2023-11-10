Биржевые цены на топливо перешли к резкому росту

В последние два дня стоимость нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) перешла к резкому росту после продолжительного падения. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Бензин сорта АИ-92 прибавил почти по два процента на обеих сессиях, дойдя до 50,4 тысячи рублей за тонну. Сорт АИ-95 подорожал почти на три процента, до 52,5 тысячи рублей.

Летнее дизельное топливо поднялось до 58,8 тысячи рублей за тонну, что на 7,5 процента выше, чем 1 ноября. Зимний дизель вырос в цене до 71,3 тысячи рублей, рост — более 3 процентов с начала недели.

Такая динамика наблюдается на фоне слухов о скорой отмене всех ограничений на экспорт бензина. Накануне, 9 ноября, об этом со ссылкой на несколько источников в отрасли сообщил Reuters.

Также на этой неделе глава Минэнерго Николай Шульгинов рассказал, что правительство рассматривает возможность смягчения экспортных ограничений на нефтепродукты, в том числе из-под запрета могут вывести некоторые марки бензина.

В ответ на рекордный рост биржевых цен на бензин и дизтопливо, а также растущий дефицит горючего в регионах правительство 21 сентября ввело ограничения на экспорт нефтепродуктов. В отношении дизеля они были ослаблены 6 октября. За это время цены на нефтепродукты заметно сократились, однако пока удешевление не перенеслось на розничные цены.