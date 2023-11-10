Венгрия обратилась в ЕК на фоне повышения Болгарией платы за транзит газа

Будапешт обратился в Еврокомиссию с просьбой провести расследование по поводу повышения Болгарией платы за транзит газа. Об этом сообщил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока, передает ТАСС.

«Сегодня я направил письмо в Европейскую комиссию с просьбой немедленно открыть дело против Болгарии в связи с неправомерным введением нового энергетического сбора», — сказал он.

По словам Яноша, действия Софии нарушают правила внутреннего рынка, таможенного союза и общей торговой политики ЕС. В связи с этим он считает, что ЕК должна обязать Болгарию приостановить повышение платы за транзит газа до завершения процедуры нарушения иначе Будапешт «подаст иск в Европейский суд до конца года».