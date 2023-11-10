В РФ утвердили правила выплаты компенсаций иностранным холдингам
Правительство России утвердило правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в период приостановления их прав в отношении крупных компаний. Соответствующий документ появился на портале правовой информации.
Постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Оно касается прав иностранных холдингов на компании, отнесенные в России к экономически значимым. Попасть в такой список организация может по мотивированному предложению профильного органа власти.
Документ определяет правила выплаты компенсаций иностранным холдингам в таких ситуациях. В частности, согласно постановлению, решение о компенсации принимает сама компания при обращении холдинга к ней. Размер выплаты должен рассчитываться в зависимости от долей владения акциями и их рыночной стоимости.