Эксперты спрогнозировали снижение курса доллара на следующей неделе

Доллар может подешеветь на 62 копейки до 91,67 рубля. Такое мнение высказали в пятницу, 10 ноября, финансовые эксперты.

Рынок акций, по их прогнозу, повысится за неделю на 0,28 процента по индексу Мосбиржи, а цена на нефть марки Brent вырастет на 1 доллар, до 82,2 доллара за баррель.

Эксперты также ожидают снижение курса евро на 87 копеек — до 97,68 рубля, передает РИА Новости.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала основную проблему российской экономики. Она отметила, что Центробанк РФ имеет эффективные инструментарии для снижения инфляции к цели в четыре процента и для этого будет готов повышать ключевую ставку «ощутимыми шагами».

8 ноября в Центробанке РФ спрогнозировали, что санкции в отношении России сохранятся до 2027 года. По данным доклада регулятора, в результате первого полугодия 2023 года были зафиксированы «рекордные значения» валового накопления основного капитала.