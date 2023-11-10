Байден оценил влияние конфликта на Ближнем Востоке на цены на бензин

Президент США Джо Байден заявил о снижении цен на бензин, которому не помешало даже обострение конфликта на Ближнем Востоке. Об этом он написал в социальной сети Х.

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Политик также призвал нефтяные компании активнее инвестировать в наращивание добычи.

«Даже в момент глобального конфликта цены на бензин снизились на 1,6 доллара по сравнению с пиковыми значениями», — подчеркнул американский лидер.

8 ноября сообщалось, что цены на нефть во время торгов на лондонской бирже ICE рекордно снизились. Стоимость барреля эталонного сорта Brent упала до минимума с июля 2023 года.