Moody's ухудшило до негативного прогноз рейтинга США

Рейтинговое агентство Moody's ухудшило со стабильного до негативного прогноз рейтинга США на фоне потенциальной приостановки работы их федерального правительства (шатдауна).

"В условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство", - говорится в заявлении агентства.

В нем также отмечается, что такое решение было принято из-за политики Вашингтона, которая описывается как "балансирование на грани войны", а также "продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США", которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана.