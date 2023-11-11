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Moody's ухудшило до негативного прогноз рейтинга США

Рейтинговое агентство Moody's ухудшило со стабильного до негативного прогноз рейтинга США на фоне потенциальной приостановки работы их федерального правительства (шатдауна).

Moody's ухудшило до негативного прогноз рейтинга США
© ТАСС

"В условиях более высоких процентных ставок, без эффективных мер налогово-бюджетной политики по сокращению государственных расходов или увеличению доходов Moody’s ожидает, что бюджетный дефицит США останется очень большим, что значительно ослабит долговое обязательство", - говорится в заявлении агентства.

В нем также отмечается, что такое решение было принято из-за политики Вашингтона, которая описывается как "балансирование на грани войны", а также "продолжающейся политической поляризации внутри Конгресса США", которая может доставить трудности при принятии бюджетного плана.

17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства, принятого ранее Конгрессом США и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования.