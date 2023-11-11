МВФ и Украина договорились о транше в 900 миллионов долларов

МВФ и Украина достигли договоренностей, после утверждения которых Киев может получить очередной транш в 900 миллионов долларов. Об этом сообщает ТАСС.

Финансовое учреждение заявило, что поставленные фондом цели на конец сентября были успешно выполнены Киевом.

Ранее представитель Минобороны Украины Геннадий Коваленко сообщил, что страну ждет крах в случае прекращения поддержки Запада.

«Если вы перестанете нас поддерживать, забудьте об Украине. Все настолько просто», — сказал он на встрече с американскими чиновниками.