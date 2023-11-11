В администрации США ответили на негативный прогноз для американской экономики

Заместитель главы Министерства финансов США Уолли Адейемо заявил, что Белый Дом не согласен с понижением своего положения в рейтинге агентства Moody's .

По словам политика, положение США не является «негативным».

«Мы не согласны с переменой прогноза к негативному», - заявил Адейемо в эфире телеканала CNBC.

Напомним, агентство Moody's ухудшило прогноз рейтинга США со стабильного до негативного. Причиной для понижения рейтинга стало снижение бюджетной устойчивости США и не могут покрыться кредитными преимуществами страны.