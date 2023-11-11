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Экономист объяснил рост покупки валюты

Граждане научились играть на бирже и принялись скупать доллары, когда курс начал падать. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экономист Игорь Лавровский.

Экономист объяснил рост покупки валюты
© РИА Новости

«У нас народ уже научился играть на бирже. Это рыночное поведение»,– сказал Лавровский.

По его словам, весь год валюта дорожала, сейчас она стала дешеветь. В итоге начались покупки на бирже в спекулятивных целях.

Эксперт отметил, что люди считают хорошей стратегией покупку валюты на этапах снижения. Они планируют придержать доллары и евро и позже продать дороже.

В октябре россияне нарастили объём покупки валюты почти в три раза по сравнению с сентябрём. Согласно данным ЦБ, граждане приобрели валюту на 120 млрд 900 млн рублей. В сентябре было куплено валюты на 40 млрд 700 млн рублей.

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