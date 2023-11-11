В России рассчитали «индекс холодца»

Средняя цена ингредиентов для холодца в России составляет 275 рублей. При этом стоимость разнится в зависимости от региона. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на расчёты экспертов агрегатора «Едадил».

Покупка ингредиентов для холодца в среднем по стране обойдется в 275 рублей. Однако если принять во внимание текущие скидки на продукты, можно потратить меньшую сумму — 220 рублей.

Самый дорогой холодец – в Москве и Калужской области. Общая сумма затрат на 1 порцию составила там 375 рублей. При этом цена уменьшается до 247 рублей, если учесть возможные магазинные скидки на каждый ингредиент

Самый дешевый холодец можно сделать в Самарской области – за 218 рублей (со скидками – 169 рублей).