$92.05+0.1398.32-0.09

В России рассчитали «индекс холодца»

Средняя цена ингредиентов для холодца в России составляет 275 рублей. При этом стоимость разнится в зависимости от региона. Об этом сообщает АиФ со ссылкой на расчёты экспертов агрегатора «Едадил».

В России рассчитали «индекс холодца»
© globallookpress.com

Покупка ингредиентов для холодца в среднем по стране обойдется в 275 рублей. Однако если принять во внимание текущие скидки на продукты, можно потратить меньшую сумму — 220 рублей.

Самый дорогой холодец – в Москве и Калужской области. Общая сумма затрат на 1 порцию составила там 375 рублей. При этом цена уменьшается до 247 рублей, если учесть возможные магазинные скидки на каждый ингредиент

В России подешевела развесная икра

Самый дешевый холодец можно сделать в Самарской области – за 218 рублей (со скидками – 169 рублей).

Можно сэкономить, если готовить холодец из куриных голеней. Скидки на них доходят до 34% в столичном регионе, Тверской и Тульской области.

2
Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости