Западные СМИ рассказали об опасениях ЕС из-за возможного вступления Украины

Фермеры в Европе опасаются вступления Украины в Европейский союз из-за угрозы конкуренции на рынке сельскохозяйственной продукции, сообщает L’Opinion.

По данным газеты, с одной стороны, это связано с тем, что правила на Украине изначально были менее конкурентными, а, с другой стороны, потому что зарплаты там низкие. Под ударом могут оказаться целые отрасли.

Европе нужно будет восстанавливать сельское хозяйство Украины после конфликта. Для этого потребуется большое финансирование, а также приведет к увеличению выпуска украинской продукции. Это вынудит европейских фермеров сократить производство на 20 процентов.