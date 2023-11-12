В США назвали последствия уничтожения «Арктик СПГ 2» для мировой экономики

США хотят ввести санкции против российского проекта «Арктик СПГ 2», чтобы помешать России стать крупным экспортером сжиженного природного газа (СПГ), однако это может привести к сбоям на мировых энергетических рынках, пишет газета Financial Times. До этого момента Вашингтон избегал давления на европейские страны, которые и так столкнулись с кризисом из-за отказа от российского топлива.

Как считает специалист по санкциям юридической фирмы Mishcon de Reya Шайстах Ахтар, новый шаг Белого дома фактически направлен на блокировку доступа к газу российского проекта. Те, кто имеют отношения США, не станут покупать топливо, объяснила Ахтар.

Если вы собираетесь соблюдать санкции США, как это сделает большинство людей, имеющих какие-либо отношения с США, они не будут покупать газ, поступающий из проекта. Если только у вас нет какой-то лицензии или освобождения, — отметила она.

В консалтинговой фирме Energy Aspects уверены, что действия США приведут к сужению энергетического рынка. Как полагает эксперт Колумбийского университета Анн-Софи Корбо, если проект не начнет действовать в 2024 году, как и было запланировано, это приведет к напряженности на энергетических рынках в течение долгого времени.