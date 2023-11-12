Россия и ОАЭ начали сотрудничать в автопроме и фармацевтике

Сборку российских лимузинов Aurus в ОАЭ обсудил вице-премьер РФ Денис Мантуров с министром промышленности ОАЭ Султаном бен Ахмедом Аль-Джабером. Также страны намерены кооперироваться в фармацевтике и нефтегазовой отрасли. Об этом сообщает РИА Новости.

После встречи с коллегой из Эмиратов Мантуров рассказал журналистам, что сотрудничество в автомобилестроении с компанией Tawazun будет углубляться. На производственной площадке в Абу-Даби уже началась сборка люксовых седанов Aurus Senat. В будущем там будут производиться и внедорожники Aurus Komendant.

Еще одно направление — фармацевтика. Российские компании уже начинают осваивать рынок Эмиратов. Сейчас они должны подготовить регуляторную базу для признания стандартов двух стран в области здравоохранения. Затем начнется производство готовых лекарственных форм и субстанций для ОАЭ.