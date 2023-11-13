СМИ: ценовой потолок на российскую нефть теряет эффективность

В американских СМИ появляется информация, что ценовой потолок на российскую нефть теряет свою актуальность — доходы Москвы растут, а дисконт сокращается. При этом “Большая семерка” не желает сдаваться, поэтому готова ужесточить борьбу с нарушителями санкций. FBM.ru

По данным The Wall Street Journal, поступления от нефти и газа в российский бюджет в октябре выросли более чем в два раза по сравнению с показателями сентября 2023 года. RT на русском