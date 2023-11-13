Цены на газ в Европе упали

Стоимость фьючерсных контрактов на декабрьские поставки природного газа по индексу нидерландского хаба TTF снизилась на 3,7 процента и опустилась до уровня 44,9 евро за мегаватт-час, или примерно 504,5 доллара за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

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Схожую динамику продемонстрировали и котировки январских поставок. С начала торгов они сократились на 3,5 процента и достигли уровня в 46,5 евро за мегаватт-час, или 522,4 доллара за тысячу кубов. В свою очередь, стоимость февральских поставок ближе к 13:15 по московскому времени снизилась на 3,4 процента к уровню закрытия предыдущей сессии и опустилась до 47,1 евро, или 529,1 доллара.

Аналитики связывают подобную динамику с рядом факторов, включая решение руководства американской энергетической корпорации Chevron Израиль.

Временная приостановка поставок с этого месторождения ограничила возможности Египта отправлять газ на европейский рынок. После возобновления импорта ближневосточная страна сможет вновь экспортировать топливо для стран Евросоюза (ЕС) в прежних объемах, что позитивным образом скажется на настроениях инвесторов и трейдеров на европейском энергорынке, считают эксперты.