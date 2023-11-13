В Германии заявили о вреде американского газа

В Германии заявили, что использование сжиженного природного газа (СПГ) оказалось вреднее для климата, чем сжигание угля. Об этом со ссылкой на ученых Корнелльского университета сообщает газета Die Welt.

Согласно исследованию, получение энергии из американского СПГ создает больше парниковых газов, чем использование угля. По словам одного из авторов исследования, Роберта У. Ховарта, вся цепочка добычи и транспортировки, от гидроразрыва пласта до очистки, сжижения и, наконец, доставки топлива через Мировой океан, порождает обширные утечки метана, особенно агрессивного газа.

Даже при выборе самых экологичных судов и кратчайших маршрутов доставки у использования СПГ на 24 процента выше выбросов парниковых газов. В худшем случае СПГ порождает на 274 процента больше выбросов, нежели сжигание каменного угля.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил о намерении США «задушить» и прекратить функционирование крупного российского завода по экспорту сжиженного природного газа (СПГ) «Арктик СПГ 2». Пайатт добавил, что работа, которую ведет координатор санкций американского внешнеполитического ведомства во взаимодействии с Управлением контроля за иностранными активами (OFAC), заключается в «закручивании гаек».