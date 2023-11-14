Доходы России от экспорта нефти упали из-за санкций

Доходы России от экспорта нефти и нефтепродуктов в октябре незначительно сократились по сравнению с предыдущим месяцем и составили $18,34 млрд, что на $25 млн меньше, чем в сентябре. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Международное энергетическое агентство (МЭА).

Это произошло из-за падения мировых цен на нефть и санкций США против судов, нарушающих западный ценовой потолок на российскую нефть, пишет издание.

По данным МЭА, несмотря на это, ежемесячный доход России от продажи нефти за рубеж остается близок к максимальному уровню с октября 2022 года. G7 установила потолки цен на российскую нефть и нефтепродукты, чтобы ограничить доходы Кремля, не нанося ущерба мировому рынку. Грузы проданные выше порога, не имеют права на услуги страхования и фрахта от западных.

В октябре США ввели санкции против двух танкеров за перевозку российской нефти дороже лимита. В результате стоимость фрахта выросла более чем на 35%, что оказало давление на цену российской нефти, отмечает МЭА.

Тем не менее, средняя цена российской нефти в октябре составила $80,66 за баррель и оставалась выше потолка G7 в $60.