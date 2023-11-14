Известия: банковский сектор США оказался в опасности

Нереализованные убытки крупнейших американских банков составили $650 млрд. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на агентство Moody's.

Как уточняет газета, вся эта сумма основана на увеличении доходности государственных облигаций США, которое наблюдалось в последний год. Подчеркивается, что потенциальные потери Bank of America достигли более $130 млрд — это наибольший показатель. С убытками также столкнулись Citigroup, JP Morgan Chase и Wells Fargo, отмечает издание. Их убытки оцениваются в несколько десятков миллиардов долларов.

Переоценка стоимости американских бондов уже ранее повлекла за собой крах ряда кредитных организаций США, которые управляли активами на триллионы долларов.

Банковский сектор надеется на то, что цикл повышения ставок завершился, заявляют специалисты.

«А значит, котировки американских облигаций должны пойти вверх и «бумажные» убытки постепенно рассосутся. Но даже если этот оптимизм обоснован, банки все равно терпят серьезные трудности», — говорится в материале.

Также в статье отмечается, что в ближайшей перспективе могут наблюдаться серьезные последствия текущего «бумажного» финансового кризиса.