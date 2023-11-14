Цены на золото упали ниже $1950

Цены на золото упали ниже ключевых уровней в ходе азиатских торгов во вторник, так как трейдеры переориентировались на доллар перед выходом данных по инфляции в США, которые, как ожидается, определят дальнейшую динамику процентной ставки.

В течение последних двух недель желтый металл активно фиксировал прибыль, что привело к снижению цен на него до более чем трехнедельного минимума, поскольку перспектива повышения ставки в США на более длительный срок ухудшила перспективы золота.

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К 00:32 по восточному времени (05:32 по Гринвичу) спотовое золото подешевело на 0,1% до $1944,71 за унцию, а фьючерс на золото с истекающим в декабре сроком действия упал на 0,1% до $1948,25 за унцию.

Давление на цены на золото оказало укрепление доллара и казначейских облигаций, поскольку рынок в основном придерживается чувствительных к ставке активов перед выходом ключевых данных по инфляции потребительских цен в США, которые должны быть опубликованы позднее в течение дня.

Ожидается, что данные продемонстрируют некоторое снижение инфляции в октябре, после того как в течение последних двух месяцев инфляция росла выше ожиданий. Данные также выйдут вскоре после того, как ряд должностных лиц ФРС предупредили, что застойная инфляция может дать центробанку дополнительный стимул для дальнейшего повышения процентной ставки.

Ожидается, что повышение ставки на более длительный срок окажет давление на золото, поскольку оно увеличивает альтернативные издержки инвестирования в слитки. В прошлом году такая торговля подкосила золото, и его перспективы остаются в значительной степени неопределенными.

Тем не менее, ожидания замедления темпов роста мировой экономики не дают покоя некоторым покупателям желтого металла. Ожидается, что данные, которые будут опубликованы позднее в этот день, покажут, что в третьем квартале в еврозоне наблюдалось вхождение в техническую рецессию.

Ожидается, что продолжающаяся война между Израилем и ХАМАС также будет способствовать росту спроса на золото, хотя в последние две недели трейдеры стали оценивать премию за риск по желтому металлу гораздо ниже.

Среди промышленных металлов цены на медь снизились во вторник, испытывая продолжающееся давление со стороны слабых экономических данных из Китая.

Фьючерс на на медь с декабрьской экспирацией упал на 0,3% до $3,6603 за фунт.

В Китае, крупнейшем в мире импортере меди, в октябре наблюдалось сильное снижение объемов выдачи новых кредитов, как показали данные, опубликованные в понедельник. Данные свидетельствуют о том, что уровень ликвидности в стране снижается, несмотря на недавние стимулирующие меры со стороны правительства.