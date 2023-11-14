Кремль прокомментировал сообщения СМИ о «круговороте рублей»

Кремль видел публикуемую в СМИ информацию о "круговороте рублей" из-за новых правил возврата экспортной выручки, экономические ведомства проверят эти данные. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Ранее "Ведомости" сообщали, что российский бизнес столкнулся со сложностями при обязательной продаже экспортной выручки по новому механизму, запущенному в октябре по указу президента РФ Владимира Путина. По данным издания, новые правила привели к так называемому "круговороту рублей" - двойной конвертации. В ответ на просьбу прокомментировать эту информацию представитель Кремля сказал: "Мы видели эти сообщения СМИ. Это, конечно, вопрос, который больше относится к сфере деятельности правительства. Конечно, экономический блок, наверное, будет проверять эту информацию. По крайней мере обратит на нее внимание".

Отвечая на уточняющий вопрос, может ли действующий механизм возврата экспортной выручки быть скорректирован, Песков сказал: "Смотрите, проблема обозначена СМИ. Я не могу сказать, доносилась ли она участниками экономической деятельности до кабинета министров. Наверняка, она будет проверяться. Если она в той или иной степени найдет свое подтверждение, то тогда, конечно, будет прорабатываться этот вопрос".