Центральный банк заявил о падении профицита внешней торговли

Согласно материалам Центрального банка России (ЦБ), в период с января по октябрь 2023 года положительное сальдо внешней торговли России упало на 62% в годовом выражении. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что профицит за указанный временной отрезок составил 104 миллиарда долларов. При этом в 2022 году этот показатель равнялся 271,6 миллиардам долларов.

«Снижение профицита счета текущих операций произошло вследствие уменьшения положительного сальдо торгового баланса на 167,6 миллиарда долларов США за счет сокращения экспорта на 138,7 миллиарда долларов США и увеличения импорта товаров на 29 миллиарда долларов США», — сказано в материалах регулятора.

Помимо этого в ЦБ отметили расширение дефицита баланса внешней торговли услугами. За первые 10 месяцев 2023 года он составил 27,1 миллиарда долларов. Таким образом, дефицит расширился на 9,7 миллиарда долларов за счет падения объёма предоставленных нерезидентам прочих услуг и роста выездного туризма.