Спрогнозирована стоимость нефти к концу года

Экономист, директор по коммуникациям BitRiver Андрей Лобода предположил, что к концу текущего года стоимость барреля нефти эталонной североморской нефти марки Brent может достигнуть $90-95, передает «Газета.Ru».

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По его словам, такая цена может наблюдаться в связи с растущим дефицитом топлива в мире.

Специалист отметил, что до конца года Россия и Саудовская Аравия будут уменьшать добычу нефти. По его мнению, в других государствах ОПЕК добыча, вероятно, «по-прежнему будет отставать от плана».

Так, по словам эксперта, предложение не успеет так увеличиться, «чтобы полностью насытить растущий спрос в Китае». Он назвал вероятным дефицит топлива в четвертом квартале. Лобода обратил внимание на то, что спрос на сырье в мире уже превышает его предложение.

Дефицит ранее спрогнозировали в Международном энергетическом агентстве.