В ЦБ назвали условие для пятого подряд повышения ключевой ставки

Банк России готов продолжать повышать ключевую ставку, если не будет фиксировать признаков устойчивого замедления инфляции, заявила зампред ЦБ Ольга Полякова на ХI Конгрессе финансистов Казахстана. News.ru
"На последних заседаниях мы поднимали ключевую ставку очень ощутимыми шагами и за прошедший период мы подняли ее на 7,5 п.п. - до 15% годовых. При необходимости мы будем готовы сделать это вновь, если мы не увидим признаков устойчивого замедления инфляции и охлаждения инфляционных ожиданий", - сказала она. ТАСС
15 сентября ЦБ повысил ключевую ставку до 13%. Регулятор объяснил это решение сохраняющимся высоким инфляционным давлением на экономику РФ. Москва24