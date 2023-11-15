Жителей Франции предупредили о росте цен на электричество

Французов предупредили, что тарифы на электричество в республике в 2024 году вырастут на 10%. Об этом сообщил министр финансов Франции Брюно Лэ Мер в эфире радиостанции Europe 1.

«Роста цен на электроэнергию более чем на 10% в начале 2024 года не будет. Я взял на себя это обязательство и его выполню», — отметил Лэ Мер.

Он подчеркнул, что властям необходимо постепенно отходить от политики субсидирования тарифов на электричество для населения, которая в прошлом году стоила бюджету €40 млрд. По словам Ле Мэра, для обеспечения энергобезопасности Франции требуется построить 6 новых атомных энергоблоков, на что потребуется не менее €50 млрд.

«Мы не можем не заложить эту стоимость в счета за энергетику», — констатировал министр.

Ранее сообщалось, что правительство Франции заключило 15-летнее соглашение с госкомпанией EDF, устанавливающее цену на атомную электроэнергию на уровне €70 за МВт/ч. Это позволит компании продавать электричество без убытков.

С 1 августа 2022 года во Франции перестал действовать «тарифный щит», сдерживавший рост цен на электроэнергию. В результате тарифы для трети населения выросли примерно на 10%, или €150-278 в год. Уже после двух повышений цен в этом году французы платят за электричество на 25% больше. Рост тарифов вынудил многие предприятия свернуть свою деятельность.