Аналитик объяснил снижение курса доллара на Мосбирже

«В итоге курс крепнет. 90 рублей — важный уровень. Грубо говоря, он заложен в бюджет. Если от него будет сильно отклоняться вниз — власти вмешаются, сбавят давление на экспортёров по продаже валютной выручки и/или вернутся к покупкам валюты в ФНБ по бюджетному правилу», — заключил собеседник RT.