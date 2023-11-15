В России расширили список подлежащей маркировке одежды
Российские власти расширили список товаров одежды, которая подлежит маркировке, она касается верхней одежды, спортивных костюмов, и других предметов гардероба.
Об этом говорится в постановлении кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
По данным агентства, с 1 апреля следующего года маркировке подлежит верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, трикотажные мужские рубашки шали, шарфы, кашне, платья, юбки и так далее.
Отмечается, что соответствующая мера была принята в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России до 2025 года.
Ранее сообщалось, что в России могут расширить маркировку пива с 1 апреля 2024 года.