В России расширили список подлежащей маркировке одежды

Российские власти расширили список товаров одежды, которая подлежит маркировке, она касается верхней одежды, спортивных костюмов, и других предметов гардероба.

Об этом говорится в постановлении кабмина, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

По данным агентства, с 1 апреля следующего года маркировке подлежит верхняя одежда из искусственного меха, спортивные и лыжные костюмы, трикотажные мужские рубашки шали, шарфы, кашне, платья, юбки и так далее.

Отмечается, что соответствующая мера была принята в рамках реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в России до 2025 года.