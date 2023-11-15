Эксперт спрогнозировал дальнейшую динамику рубля

Тенденция на укрепление рубля к иностранным валютам продолжится. С таким мнением выступил в беседе с агентством «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Он предположил, что в дальнейшем можно будет увидеть уровни в 83,6-85,5 за доллар.

В среду, 15 ноября, курс евро и доллара на Мосбирже упал ниже минимумов, которые были зафиксированы в июле. Курс евро составил 97 рублей, доллара — ниже 90 рублей.

По словам аналитика, рублю оказывают поддержку разные факторы, в частности ослабление американской валюты, подорожание нефти, жесткая денежно-кредитная политика ЦБ и обязательная продажа экспортной выручки.

Эксперт подчеркнул, что на рубль также положительно повлияет налоговый период. Он начнется на следующей неделе.

Антонов считает, что следующий ключевой уровень поддержки — 89,75 рублей за доллар. По его мнению, после него «целевая область сместится на 83,6-85,5 рублей».

Ранее в Банке России объяснили причину укрепления рубля в октябре 2023 года.