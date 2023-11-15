Еврокомиссия заявила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году

Европейская комиссия (ЕК) заявила, что экономика Украины обрушилась на 29% в 2022 году.

Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе, опубликованном на сайте ЕК.

«(Зафиксировано. — RT) падение экономики на 29% в 2022 году», — говорится в документе.