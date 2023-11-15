Еврокомиссия заявила о падении экономики Украины на 29% в 2022 году
Европейская комиссия (ЕК) заявила, что экономика Украины обрушилась на 29% в 2022 году.
Об этом говорится в осеннем экономическом прогнозе, опубликованном на сайте ЕК.
«(Зафиксировано. — RT) падение экономики на 29% в 2022 году», — говорится в документе.
В ЕК добавили, что в текущем году ВВП Украины возросло на 4,1%.
Ранее депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что украинские депутаты приняли в окончательном чтении проект бюджета страны на 2024 год с дефицитом 1,57 трлн гривен (более $43 млрд).