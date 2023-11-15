Акции СПБ Биржи резко выросли на фоне слов депутата

Котировки акций СПБ Биржи взлетели на 20% и превысили отметку в 108 рублей. Об этом свидетельствуют данные торгов на Московской бирже.

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Взрывной рост бумаг начался на фоне заявления депутата Госдумы Анатолия Аксакова о возможной переориентации деятельности площадки на криптовалюты и цифровые финансовые активы (ЦФА). По данным Московской биржи, бумаги СПБ Биржи подорожали в максимуме до 108,1 рубля, что на 22,6% выше цены закрытия предыдущего дня. В связи с выходом за границы коридора, Мосбиржа была вынуждена объявить дискретный аукцион по бумагам торговой площадки. Торги были приостановлены в период с 14:45 до 15:19 по мск.

Ранее Анатолий Аксаков в комментарии «РБК-Инвестициям» сообщил, что СПБ Биржа может переориентировать свою деятельность на торговлю цифровыми валютами, цифровыми финансовыми активами, бумагами подсанкционных компаний и работу на внешних рынках «дружественных» стран.

2 ноября СПБ Биржа попала под блокирующие санкции США и приостановила торги всеми ценными бумагами. Позже торги российскими акциями были возобновлены, однако сроки возврата к торгам иностранными бумагами пока неизвестны.

Рынок позитивно отреагировал на слова Аксакова о возможном новом направлении развития крупнейшей российской биржи. Однако сама СПБ Биржа пока не комментировала эти планы.

До этого стало известно, что СПБ Биржа начнет расчеты по зависшим после санкций сделкам 17 ноября.