Еврокомиссия улучшила прогноз российской экономики в 2023 году
Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года.
Если раньше ожидалось падение на 0,9%, то теперь прогнозируется рост на 2%.
В 2024 и 2025 годах прогнозируется рост в 1,6% ежегодно.
«России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны. Однако добровольное сокращение добычи нефти и трудности с заменой утраченных европейских рынков газа будут ограничивать восстановление экспорта во второй половине года. В целом реальный ВВП страны, по прогнозам, вырастет на 2% в 2023 году», — говорится в документе.
Также прогнозируется снижение инфляции.