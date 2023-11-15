Еврокомиссия улучшила прогноз российской экономики в 2023 году

Еврокомиссия пересмотрела свой прогноз динамики ВВП РФ по итогам 2023 года.

Еврокомиссия улучшила прогноз российской экономики
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Если раньше ожидалось падение на 0,9%, то теперь прогнозируется рост на 2%.

В 2024 и 2025 годах прогнозируется рост в 1,6% ежегодно.

«России удалось перенаправить большую часть своего экспорта, особенно сырьевые товары, в Китай, Индию и другие страны. Однако добровольное сокращение добычи нефти и трудности с заменой утраченных европейских рынков газа будут ограничивать восстановление экспорта во второй половине года. В целом реальный ВВП страны, по прогнозам, вырастет на 2% в 2023 году», — говорится в документе.

Также прогнозируется снижение инфляции.