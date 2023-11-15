Юшков раскрыл цель проверок Данией танкеров с нефтью РФ

С помощью проверок танкеров с российской нефтью Дания намерена заставить РФ соблюдать потолок цен. Об этом заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, передает «Прайм».

Эксперт назвал цель проверок Данией танкеров с российской нефтью
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«Эта история, конечно, связана с попытками все-таки заставить Россию соблюдать санкции потолка цены», — считает он.

По мнению Юшкова, с помощью данной меры Дания станет использовать разные предлоги, особенно неправильную страховку, чтобы контролировать соблюдение потолка. Он пояснил, что сейчас экспорт нефти РФ в основном страхуют российские или азиатские компании, а не западные, поскольку последние требуют, чтобы такое топливо стоило 60 долларов и ниже и именно на это будет делать упор Дания.

Ранее сообщалось, что Копенгаген по новым планам Евросоюза заявила о намерении проверять и блокировать танкеры с российской нефтью, которые будут проходить через ее воды.

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