Эксперт назвал цель проверок Данией танкеров с российской нефтью

По мнению Юшкова, с помощью данной меры Дания станет использовать разные предлоги, особенно неправильную страховку, чтобы контролировать соблюдение потолка. Он пояснил, что сейчас экспорт нефти РФ в основном страхуют российские или азиатские компании, а не западные, поскольку последние требуют, чтобы такое топливо стоило 60 долларов и ниже и именно на это будет делать упор Дания.