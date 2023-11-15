Аналитики рассказали прогнозы по мировым валютам

Аналитики в беседе с RT спрогнозировали изменения в курсах мировых валют.

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Так, аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов отметил, что драйверов для укрепления российской национальной валюты относительно доллара сейчас нет.

«Президент России подписал указ об обязательной продаже валютной выручки экспортёрами на бирже. Именно после подписания данного указа национальная валюта России стала укрепляться. Указ был подписан сроком на 6 месяцев, поэтому мы прогнозируем постепенное укрепление российской национальной валюты вплоть до завершения его действия», — поделился он.

Чернов отметил, что до апреля 2024 года стоимость доллара способна упасть в районе 80—85 рублей.

«Но если его не продлят, то уже во втором квартале следующего года российский рубль может вновь ослабнуть на 10—15%, то есть обратно в район 90—95 рублей», — добавил аналитик.

Что касается евро, то, по мнению руководителя департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александра Шнейдермана, рубль укрепляется по отношению к мировым валютам.

«На данный момент евро и юань двигаются в сторону снижения в направлении уровней 95 и 12 рублей соответственно», — подчеркнул собеседник RT.

Он также уточнил, что ожидается небольшое укрепление турецкой лиры до 3 рублей. Курс фунта стерлинга может достигнуть 105 рублей.