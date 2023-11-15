Росстат сообщил о росте ВВП

Федеральная служба государственной статистики (Росстат) предварительно оценила рост валового внутреннего продукта (ВВП) страны в III квартале на уровне 5,5%. Об этом сообщается на сайте службы.

© Газета.Ru

«Индекс физического объема валового внутреннего продукта в III квартале 2023 года относительно соответствующего периода 2022 года, по предварительной оценке, составил 105,5%», — говорится в сообщении.

В службе статистики пояснили, что при расчете индекса были использованы индикаторы отраслевой статистики, которые показали рост производства в оптовом товарообороте (+22,9%), розничном товарообороте (+11,3%), обрабатывающем производстве (+10,2%), строительстве (+8,0%), пассажирообороте (+6,3%), сельском хозяйстве (+4,0%) и других сферах экономики.

10 ноября Росстат сообщил, что продовольственная инфляция в РФ в октябре составила 1,35%, за год — 6%.