Цена летнего дизеля на бирже снизилась почти на 5%

Биржевая стоимость летнего дизельного топлива в европейской части России по итогам торгов в пятницу уменьшилась почти на 5%, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена летнего дизеля снизилась на 4,75%, до 56,342 тыс. рублей за тонну. Межсезонный дизель подешевел на 0,88%, до 56,925 тыс. рублей за тонну, зимний дизель - на 0,3%, до 68,842 тыс. рублей за тонну.

Стоимость бензина Аи-92 снизилась на 0,86%, до 48,862 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 1,17%, до 51,775 тыс. рублей за тонну. Цена топочного мазута опустилась на 4,04%, до 15,793 тыс. рублей за тонну, топлива для реактивных двигателей - на 4,24%, до 77,786 тыс. рублей за тонну.