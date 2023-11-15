Финэксперт назвал причины укрепления рубля

Резкое укрепление рубля произошло в связи с падением курса доллара и евро, которое спровоцировали выход статистики по платежному балансу России и начало рецессии в Европе. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» заявил управляющий директор УК ПСБ Николай Рясков.

По его словам, на евро негативно влияют новости о начавшейся рецессии в Германии и риски, что она также начнется и в других странах ЕС.

«В целом, мы нейтрально оцениваем перспективы европейской валюты, и ожидаем ее стоимость на конец года в коридоре 96-97 рублей за евро», — добавил Рясков.

Также поддержку рублю оказывает публикация статистики по платежному балансу, в том числе снижение объема импорта в РФ. На фоне этого доллар опустился ниже 89 рублей впервые за последние четыре месяца, отметил Рясков.