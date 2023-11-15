Экономист дал оценку прогнозу ЕК по динамике российского ВВП

Прогноз Еврокомиссии по динамике ВВП России в 2023 году является заниженным. Такую оценку ему в беседе с «Известиями» дал доцент кафедры экономической политики и измерений Института экономики и финансов ГУУ Максим Чирков.

Ранее сообщалось, что ЕК улучшила свой прогноз динамики ВВП РФ в 2023 году и ожидает рост на уровне 2% вместо спада в 0,9% ранее.

По мнению Чиркова, изменить показатели Еврокомиссию заставила «реальность», ведь экономика РФ «действительно перешла к устойчивому росту».

«Одной из основных причин этого экономического роста является ослабление конкурентоспособности Евросоюза, в результате чего российские товары становятся более конкурентоспособными на мировом рынке», — добавил он.

При этом экономист считает, что ЕК сильно занизила прогноз, напомнив, что в РФ ожидают рост на уровне 3%. Это он объяснил закрытостью информации по российской экономике в течение последних двух лет.