Россия заняла второе место по объему импорта в Индию

Россия стала вторым крупнейшим импортером на индийском рынке за первые семь месяцев текущего финансового года. Об этом сообщили в Министерстве торговли Индии.

По данным ведомства, сумма сделок выросла на 64% с апреля по октябрь 2023 года и достигла 36,27 миллиарда долларов. При этом за аналогичный период прошлого года этот показатель составил 22,13 миллиарда долларов. Как отмечают эксперты, рост импорта стал возможен благодаря увеличению поставок сырой нефти и удобрений, передает новостное агентство PTI.