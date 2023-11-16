В России резко выросли продажи сигарилл
Продажи сигарилл за третий квартал текущего года выросли на 105,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на обзор рынка табака, подготовленный «Центром развития перспективных технологий» и Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, пишет РБК.
При этом продажи сигарет и папирос выросли лишь на 4,1%, а кальяна для табака — на 6,2%. В исследовании также отмечается, что цены в России растут на все виды табачной продукции, за исключением сигарилл. Так, сигареты и папиросы подорожали на 10,1% год к году, табак для кальяна — на 6,2%. Сигариллы же, напротив, подешевели на 13,5% — в среднем до 260 руб. за упаковку.
Опрошенные изданием эксперты назвали причинами роста популярности сигарилл то, что они производятся из более натуральных компонентов, считаются менее вредными, их можно приобретать поштучно и в пересчете на один чек они выходят дешевле, чем сигареты.
Также доля акциза в цене пачки сигарилл, если она стоит более 200 руб., получается меньше, чем доля акциза в цене пачки сигарет, пояснил источник издания на табачном рынке.
Согласно исследованию ЦРПТ и ННЦК, 80% введенных в оборот в третьем квартале этого года сигарилл было произведено внутри страны. Объем выпуска этой продукции российскими предприятиями увеличился более чем на 58%, до 17,9 млн упаковок. Это также повлияло на снижение стоимости.
По данным Fedotov Group, в числе наиболее популярных марок сигарилл — Capitan Black от Scandinavian Tobacco Group, Corsar of the queen Погарской табачной фабрики и Handelsgold немецкой Arnold Andrе.
При этом наибольшее потребление сигарилл эксперты зафиксировали в Севастополе, Санкт-Петербурге и Белгородской области — 111,6, 38,3 и 25,3 упаковки на 1 тыс. человек старше 15 лет соответственно.
Ранее российские власти занялись вопросом «серой зоны» ввоза табака и алкоголя из стран ЕАЭС, когда товар, который должен был следовать в другие страны транзитом, фактически отгружается на территории РФ. Законопроект Минфина, который 4 сентября одобрила правительственная комиссия, предусматривает закрытие «лазейки» в Уголовном кодексе. В настоящее время в статье 200.2 («Контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий») указано, что под контрабанду подпадает незаконное пересечение границы Таможенного союза. Однако контрабандисты законно ввозят товар на территорию России под видом транзита.