В России резко выросли продажи сигарилл

Продажи сигарилл за третий квартал текущего года выросли на 105,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на обзор рынка табака, подготовленный «Центром развития перспективных технологий» и Национальным научным центром компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции, пишет РБК.

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При этом продажи сигарет и папирос выросли лишь на 4,1%, а кальяна для табака — на 6,2%. В исследовании также отмечается, что цены в России растут на все виды табачной продукции, за исключением сигарилл. Так, сигареты и папиросы подорожали на 10,1% год к году, табак для кальяна — на 6,2%. Сигариллы же, напротив, подешевели на 13,5% — в среднем до 260 руб. за упаковку.

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Опрошенные изданием эксперты назвали причинами роста популярности сигарилл то, что они производятся из более натуральных компонентов, считаются менее вредными, их можно приобретать поштучно и в пересчете на один чек они выходят дешевле, чем сигареты.

Также доля акциза в цене пачки сигарилл, если она стоит более 200 руб., получается меньше, чем доля акциза в цене пачки сигарет, пояснил источник издания на табачном рынке.

Согласно исследованию ЦРПТ и ННЦК, 80% введенных в оборот в третьем квартале этого года сигарилл было произведено внутри страны. Объем выпуска этой продукции российскими предприятиями увеличился более чем на 58%, до 17,9 млн упаковок. Это также повлияло на снижение стоимости.

По данным Fedotov Group, в числе наиболее популярных марок сигарилл — Capitan Black от Scandinavian Tobacco Group, Corsar of the queen Погарской табачной фабрики и Handelsgold немецкой Arnold Andrе.

При этом наибольшее потребление сигарилл эксперты зафиксировали в Севастополе, Санкт-Петербурге и Белгородской области — 111,6, 38,3 и 25,3 упаковки на 1 тыс. человек старше 15 лет соответственно.