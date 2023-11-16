В Минтрансе объяснили, как Россия преодолела кризис в транспортной отрасли

Благодаря современным технологиям и прикладной науке транспортная отрасль России выстояла в период ограничений, введенных в связи с коронавирусом, и санкционного давления. С таким заявлением выступил замглавы Минтранса РФ Дмитрий Баканов в рамках форума «Транспортная неделя — 2023», передает агентство «Прайм».

По его словам, еще год назад для транспортной отрасли «стоял вопрос, вообще как справиться со всеми теми кризисами». Однако в настоящее время он отпал, уточнил Баканов. Он обратил внимание на то, что отрасль успешно справилась с испытаниями.

Проблем не возникло, так как в России приняли управленческие решения, а также применили самые современные технологии, отметил замглавы ведомства.

Он напомнил о том, что в транспортном комплексе применяется прикладная наука. Она также позволила справиться с трудностями, отметил Баканов.