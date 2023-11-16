На Западе заявили о восстановлении экономики России после санкций

«Годовой рост экономики России ускорился с 4,9% во втором до 5,5% в третьем квартале. <..> Это самые быстрые темпы роста за более чем десять лет, за исключением периода после выхода из локдауна. Такой результат превзошел ожидания всех экономистов, опрошенных Bloomberg», — отмечается в материале. Газета.Ru