Набиуллина отказалась считать безобидным уровень инфляции в РФ

Набиуллина заявила, что годовая инфляция в России сейчас превышает 7%
Годовая инфляция в России в настоящее время превышает 7%, этот уровень нельзя назвать безобидным, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
«Годовая инфляция последовательно растёт, начиная с июня, сейчас уже больше 7%, и в соответствии с нашей целью в 4% это повышение нельзя назвать безобидным», — цитирует её ТАСС.
Ранее Центробанк России определил цель и принципы единой государственной денежно-кредитной политики на 2024 год, а также период 2025 и 2026 годов.