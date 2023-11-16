Банк России будет готов снижать ключевую ставку уже в 2024 году, когда годовая инфляция приблизится к цели в 4%, но некоторое время ставка будет все еще высокой, чтобы "затормозился маховик инфляции". Об этом заявила в Госдуме председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Наш базовый сценарий показывает, что в следующем году мы вернем инфляцию к цели в 4% и соответственно сможем начать снижать ставку. Но чтобы затормозился маховик инфляции, чтобы экономика переварила рекордный объем уже созданного за 12 месяцев кредита, ключевая ставка некоторое время будет высокой. Но хочу вас заверить, что это залог нормального стабильного развития в будущем", - сказала она.

По словам главы ЦБ, регулятор был вынужден повысить ключевую ставку, чтобы уменьшить потери как граждан и бизнеса, так и государства.

"Мы понимаем, что многие озабочены повышением ключевой ставки. Но поверьте, все расчеты и весь наш опыт показывают, что если бы мы этого не сделали, если бы вовремя не отреагировали, то потерь от этого и для граждан, и для бизнеса, и для государства было бы гораздо больше", - заявила глава регулятора.

В июле 2023 года Банк России начал цикл повышения ключевой ставки. После длительной паузы ЦБ резко поднял ее на 1 п.п., до 8,5% годовых. В августе на внеплановом заседании совета директоров ЦБ было принято решение повысить ставку сразу на 3,5 п.п., до 12%. В сентябре ключевая ставка была повышена еще на 1 п.п., до 13%. В октябре ставка была установлена на уровне 15%, тогда регулятор указал на значительное усиление текущего инфляционного давления.