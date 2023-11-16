Венгрия возобновит выдачу «золотых виз» для инвесторов

Спустя шесть лет после закрытия аналогичной программы Венгрия возобновляет выдачу «золотых виз» для инвесторов в недвижимость, пишет Bloomberg. По данным журналистов, новая редакция является частью законопроекта, направленного на ограничение иммиграции.

© Unsplash

Минимальная инвестиция, необходимая для получения такой визы, составит теперь 250 тысяч евро. В 2017 году страна закрыла аналогичную программу на фоне «всплеска миграции из Китая и России». Тогда вид на жительство предоставляли покупателям государственных облигаций на сумму 300 тысяч евро.

«Программа гостя-инвестора» позволяет тем, кто инвестирует не менее 250 тысяч евро в местные фонды недвижимости или 500 тысяч евро в венгерскую недвижимость, право подать заявление на получение 10-летнего возобновляемого вида на жительство в Венгрии», — говорится в материале.